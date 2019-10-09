Erdoğan: Amacımız Terör koridorunu yok etmek

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" açıklaması yaptı.

Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı resmen başladı.



Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan duyurdu.



Erdoğan şunları kaydetti:



"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.

"AMACIMIZ TERÖR KORİDORUNU YOK ETMEK"



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.



Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

"TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"



Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."