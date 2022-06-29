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Erdoğan-Biden görüşmesi bitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de düzenlenen NATO Lider Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la ikili görüşme gerçekleştirdi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 22:02
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Erdoğan-Biden görüşmesi bitti
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Biden başbaşa görüşme öncesi, "Finlandiya ve İsveç'le mutabakat için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ukrayna savaşında denge politikası yürütme gayretindeyiz. Diplomasiyle Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı. 

Basın mensupları daha sonra odadan çıkarıldı ve iki lider özel görüşmeye geçti. 

Görüşme TSİ 20.00 itibariyle sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. 

Görüşmede ele alınması beklenen unsurlar arasında ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak, Suriye'nin kuzeyindeki terör konusu bulunuyordu. 

Görüşme sürerken Pentagon'dan ABD'nin Türkiye'nin F-16 modernizasyonunu desteklediğine yönelik açıklama geldi.

Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Zirvenin resmi oturumu öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile samimi görüntüleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden birlikte kameralara poz vedi.

Zirve kapsamında Erdoğan sabah saatlerinde Fransa Cumhrubaşkanı Macron ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Macron ile Erdoğan, Ukrayna tahılının sevkine destek verilmesini görüştü" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.

Zirve kapsamında Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile de görüşmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMadridNATO Lider ZirvesiBiden
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