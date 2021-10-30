Reuters haberini ABD'li bir yetkiliye dayandırdı. Habere göre iki lider G20 zirvesi kapsamında yarın görüşme gerçekleştirecek.
ABD'li yetkili Biden'ın görüşmede Erdoğan'a "Krizlerden kaçınılması gerektiğini ve düşüncesizce eylemlerin iki ülkenin müttefikliğine fayda sağlamayacağını söyleyeceğini" ifade etti.
Görüşmede ayrıca Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisinin de ele alınacağı bildirildi.
Erdoğan-Biden görüşmesi yarın
Reuters haber ajansı G20 zirvesi kapsamında Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın bir araya geleceğini bildirdi.
Reuters haberini ABD'li bir yetkiliye dayandırdı. Habere göre iki lider G20 zirvesi kapsamında yarın görüşme gerçekleştirecek.