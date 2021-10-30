Erdoğan-Biden görüşmesi yarın

Reuters haberini ABD'li bir yetkiliye dayandırdı. Habere göre iki lider G20 zirvesi kapsamında yarın görüşme gerçekleştirecek.



ABD'li yetkili Biden'ın görüşmede Erdoğan'a "Krizlerden kaçınılması gerektiğini ve düşüncesizce eylemlerin iki ülkenin müttefikliğine fayda sağlamayacağını söyleyeceğini" ifade etti.



Görüşmede ayrıca Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisinin de ele alınacağı bildirildi.