Erdoğan Brüksel'de: Gözler Biden görüşmesinde

Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi Türkiye-ABD ilişkileri açısından kritik bir görüşmeye sahne olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek.

Kritik görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle de bir araya geliyor.

MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejilerini netleştirmesi ihtiyacını yineledim. Erdoğan ile görüşmemiz İslam konusnuda bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'de ortak amaç iin çalıştığımızı gösterdi" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Erdoğan ile Afganistan konusunu görüşeceğini söyledi.



Oradaki büyükelçiliklerin nasıl güvende tutulacağının ele alınacağını belirten Sullivan, İki liderin ayrıca Suriye ve Libya konularını görüşeceğini belirtti.



Saat 18.00'de başlaması beklenen görüşmenin 1,5 saat sürmesi öngörülüyor.