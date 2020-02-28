Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de rejim saldırısında 33 Türk askerinin şehit olmasına sonrası açıklama yaptı.



Lavrov'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacakları ortaya koymak birincil önceliğimiz olmalı. Türk ordusu ile her gün temaslar sürüyor. Dünkü koordinasyon bilgileri Suriye ordusuna iletilmişti.

Vurulan Türk birlikleriyle ilgili bilgi yoktu. Yaşananlar İdlib anlaşmasının tarafımızdan ihlali değildir. Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İdlib'de gerginliğin azaltılması bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. NATO'dan toplantı istemek türkiye'nin meşru hakkıdır.

Suriye'de yaşananlar NATO'nun kuruluş anlaşması maddeleri kapsamına girmez. Rus ve Türk delegeler bugün de görüşmelerini sürdürecek. Aşılmaz engeller olduğunu düşünmüyorum. İdlib konusunda koordinasyon sağlamak için görüşmelere hazırız.''