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Erdoğan: "Operasyon bir gece ansızın…"

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

16 Ocak 2018 Salı 18:38
Erdoğan: "Operasyon bir gece ansızın…"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik olası operasyona Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağına ilişkin, "Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

"Afrin'e yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben her zaman ne diyorum? 'Bir gece ansızın.' Çünkü savaş stratejisinde geceler biliyorsunuz sayısızdır. Bir gece..." dedi.

Erdoğan, yarın yapılacak MGK'dan bu konuda bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise "Onu oradan beklersen yanlış olur." yanıtını verdi. 

"Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Çünkü biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı oluşacak. Biz bu tehdit kuşağının oluşmaması orada bize gönül veren, Türkiye'ye karşı gerçekten muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisinde... Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor."

Amerikan yönetimine bu konuda uyarıların olduğunun hatırlatılmasının ardından, "ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem." diye konuştu. 

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son gelişmelere ilişkin görüşmesinin olup olmadığı" yönündeki soruya Erdoğan, "Oluyor. Daha iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor." karşılığını verdi. 

"Afrin'e yönelik olası operasyonda hava desteğinin olup olmayacağı" sorusuna Erdoğan, bu konuda çok fazla detay istenmemesini söyledi. Erdoğan, "Bu stratejiktir. Bu taktiktir." dedi.

Erdoğan, "MHP ile ittifakta Kürt vatandaşların küseceği" iddiasının hatırlatılması üzerine, "Onlara inanmayın. Bu millet o oyunları artık aştı." ifadesini kullandı.

Bu arada Erdoğan, kendisine "Tayyip Dede" diye seslenen bir çocuğu sevdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncak hediye ettiği çocuğun ailesiyle de sohbet etti.
 

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