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Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

03 Mart 2020 Salı 15:01
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Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

TC İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alınmıştır. Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etmiştir" denildi.

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