Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Rusya-Ukrayna savaşının 11. gününde geçici ateşkes başladı... Rus ordusu Kiev'in kapısında

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 11. gününde.

Türkiye barışa yönelik girişimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.



"KATKIYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

"BARIŞIN YOLUNU AÇALIM"



Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.



ATEŞKES ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; Putin Erdoğan'a Ukrayna ve yabancı müttefikleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca askeri operasyonun bitmesi için Ukrayna'nın savaşmayı durdurması ve Rusya'nın taleplerinin karşılanmasını istedi.

Yarın üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" dedi.