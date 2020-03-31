TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı...
Erdoğan, Trump'la görüştü
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı...
31 Mart 2020 Salı 18:04
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı...