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Erdoğan, Trump'la görüştü

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı...

31 Mart 2020 Salı 18:04
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Erdoğan, Trump'la görüştü

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüs, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı...
 

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanDonald TrumpKoronavirüs
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