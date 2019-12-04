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Erdoğan, Trump’la görüştü

04 Aralık 2019 Çarşamba 17:13
Erdoğan, Trump’la görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel’de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi.” dedi. Trump, Türkiye için “Oldukça iyi bir iş çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel’de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi.” dedi.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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