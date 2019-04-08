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Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli açıklamalar

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:46
Erdoğan ve Putin'den Moskova'da önemli açıklamalar
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

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Değerli Başkan, öncelikle 8. Üst Düzey Stratejik Toplantı sebebiyle burada bulunuyoruz. Birçok alanlarda gerek siyasi, gerek askeri, stratejik, ekonomik, ticari, kültürel görüşmelerimiz olacak.

3 tane anlaşma bugün aramızda imzalanacak. Bunlarla da yine geleceğe yönelik bir adımı atmış olacağız.  Sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret hacminde yüzde 15’lik bir artış söz konusu. Belirlediğimiz hedef vardı, malum 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Her şeyden önce aramızdaki bu doğal gaz akımıyla alakalı deniz kısmı, Türk Akım’da şu anda bitmiş durumda. Karadaki adımlar da şu anda planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz aynı takvim içerisinde bitirmek.

Bir diğer çok çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle tabi Suriye’deki attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor.

Üst düzey stratejik konsey toplantımızın bu bakımdan da önem arz ettiğine inanıyorum. Ve bu arada bakanlarımızın birbirleriyle yapacakları görüşmeler önem ifade ediyor. Bunları da değerlendirmek suretiyle, sekizinci toplantımızı tamamlamış olacağız.

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