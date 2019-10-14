Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Erdoğan’dan Arap Birliği’ne tepki: Suriye’yi çıkaran siz değil misiniz?

Azerbaycan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle kınayan Arap Birliği'ne tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunlar Suriye'yi birlikten çıkaranlar değil mi?" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:47
Erdoğan’dan Arap Birliği’ne tepki: Suriye’yi çıkaran siz değil misiniz?

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle gittiği Azerbaycan’da
Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Dünyanın hiçbir ülkesi terör tehlikesinden azade değildir. Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz.

– Türkiye yaklaşık 40 yıldır aralıksız olarak bölücü terörle mücadele ediyor. 40 yılda müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü oyunlarına şahit olduk ancak terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda maruz kalmadık. Dost bildiklerimizin ayak oyunlarına maruz kaldık.

– DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütünün 30 bin TIR silahla donatıldığını gördük. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Ambargodan yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık.

– DEAŞ’tan FETÖ’süne, PKK’sından El Kaide’sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla terörün acısını en iyi bilen milletlerden biriyiz.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİ NATO’YA MI GİRDİ?’

– Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye’yi Arap Ligi’ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?

– Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye’nin kuzeyini, PKK’nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ’tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek.

– Biz attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye NATO’nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO’nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi? Terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı?

‘İRADEMİZİ SEKTEYE UĞRATMAYACAĞIZ’

– Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık.

– Bunlar hala ‘PKK değil’ gibi ifadeler kullanıyorlar. Ya siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, ne derseniz deyin.

– Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Neden görmüyorsunuz bunları? Nereden kaçtı bunlar? Suriye’den varil bombalarından kaçtılar. Bir kardeşlik görevi yapıyoruz. Siz bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için. Şimdi Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Türkiye’yi kınadı
AB Türkiye’yi kınadı
Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi
Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim