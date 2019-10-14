Erdoğan’dan Arap Birliği’ne tepki: Suriye’yi çıkaran siz değil misiniz?

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle gittiği Azerbaycan’da

Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Dünyanın hiçbir ülkesi terör tehlikesinden azade değildir. Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz.

– Türkiye yaklaşık 40 yıldır aralıksız olarak bölücü terörle mücadele ediyor. 40 yılda müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü oyunlarına şahit olduk ancak terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda maruz kalmadık. Dost bildiklerimizin ayak oyunlarına maruz kaldık.

– DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütünün 30 bin TIR silahla donatıldığını gördük. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Ambargodan yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık.

– DEAŞ’tan FETÖ’süne, PKK’sından El Kaide’sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla terörün acısını en iyi bilen milletlerden biriyiz.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİ NATO’YA MI GİRDİ?’

– Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye’yi Arap Ligi’ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?

– Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye’nin kuzeyini, PKK’nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ’tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek.

– Biz attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye NATO’nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO’nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi? Terör örgütlerini NATO'ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı?

‘İRADEMİZİ SEKTEYE UĞRATMAYACAĞIZ’

– Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık.

– Bunlar hala ‘PKK değil’ gibi ifadeler kullanıyorlar. Ya siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, ne derseniz deyin.

– Ey Arap Ligi, şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir. Neden görmüyorsunuz bunları? Nereden kaçtı bunlar? Suriye’den varil bombalarından kaçtılar. Bir kardeşlik görevi yapıyoruz. Siz bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için. Şimdi Türkiye ile ilgili ileri geri kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar almasanız ne yazar.