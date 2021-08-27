Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...

Erkek şiddeti sadece insanlarda yok!

Görünen o ki erkek şiddeti yalnızca insanların değil, başka canlı türlerinin de sorunu.

27 Ağustos 2021 Cuma 14:21
13 Okunma
Erkek şiddeti sadece insanlarda yok!

Mesela, ağırlığı 2 ile 20 gram arasında değişebilen, tiz sesi ve minyatür boyutuyla sevimli bir portre çizen sinek kuşlarının dünyası göründüğü kadar huzurlu değil. Üstelik bu türde erkek kuşlar aralarında rekabet olmadığı halde dişilere de saldırıyor. 

Ancak dişiler kendilerini savunmak için bir yöntem bulmuş bile.

The Guardian’ın, Current Biology dergisinde yayınlanan makaleye dayandırarak aktardığı habere göre, erkek sinek kuşları beslenme sırasında dişi sinek kuşlarına daha çok saldırıyor. Dişiler ise bu saldırıları erkeklere özgü parlak renkli tüylerini dökmeyerek, yani ‘erkek gibi görünerek’ savuşturuyor.

Dişi ya da erkek tüm kuşların dünyaya parlak ve renkli tüylerle geldiği biliniyor. Dişiler üreme yaşına geldiğinde, renkli tüylerini döküp daha mütevazı bir görünüme bürünerek erkeklerden ayrışıyor, bu da çiftleşmeyi kolaylaştırıyor.

Erkeklerin, eş bulma döneminde kendi aralarında rekabet ederek saldırgan davranışlar sergilediği de bilinen bir gerçek. Ancak kuş bilimciler, doldurulmuş sinek kuşlarıyla yaptıkları deneylerde, erkeklerin beslenme sırasında dişi kuşlara daha çok saldırdığını görüyor.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan Jay Falk, “Saldırganlığın sıkça gözlemlendiği sinek kuşları dünyasında, kavga yalnızca çiftleşme için değil, yiyecek ve sosyal seçilim için de veriliyor” diyor.

Son Güncelleme: 27.08.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
Sinek KuşlarıErkek şiddeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19’dan taburcu oldu, evde Covid-19’dan ölmüş kocasını buldu
Covid-19’dan taburcu oldu, evde Covid-19’dan ölmüş kocasını buldu
Bilim insanları "insan yaşamına uygun" yeni bir gezegen türü keşfetti
Bilim insanları "insan yaşamına uygun" yeni bir gezegen türü keşfetti
Bilim insanlarından felaket uyarısı
Bilim insanlarından felaket uyarısı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim