Erkek şiddeti sadece insanlarda yok!

Mesela, ağırlığı 2 ile 20 gram arasında değişebilen, tiz sesi ve minyatür boyutuyla sevimli bir portre çizen sinek kuşlarının dünyası göründüğü kadar huzurlu değil. Üstelik bu türde erkek kuşlar aralarında rekabet olmadığı halde dişilere de saldırıyor.

Ancak dişiler kendilerini savunmak için bir yöntem bulmuş bile.

The Guardian’ın, Current Biology dergisinde yayınlanan makaleye dayandırarak aktardığı habere göre, erkek sinek kuşları beslenme sırasında dişi sinek kuşlarına daha çok saldırıyor. Dişiler ise bu saldırıları erkeklere özgü parlak renkli tüylerini dökmeyerek, yani ‘erkek gibi görünerek’ savuşturuyor.

Dişi ya da erkek tüm kuşların dünyaya parlak ve renkli tüylerle geldiği biliniyor. Dişiler üreme yaşına geldiğinde, renkli tüylerini döküp daha mütevazı bir görünüme bürünerek erkeklerden ayrışıyor, bu da çiftleşmeyi kolaylaştırıyor.

Erkeklerin, eş bulma döneminde kendi aralarında rekabet ederek saldırgan davranışlar sergilediği de bilinen bir gerçek. Ancak kuş bilimciler, doldurulmuş sinek kuşlarıyla yaptıkları deneylerde, erkeklerin beslenme sırasında dişi kuşlara daha çok saldırdığını görüyor.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan Jay Falk, “Saldırganlığın sıkça gözlemlendiği sinek kuşları dünyasında, kavga yalnızca çiftleşme için değil, yiyecek ve sosyal seçilim için de veriliyor” diyor.