Erkek ve kadın beyni farklı mı çalışıyor?

“Erkekler matematik yetenekleri ile ön plana çıkarken kadınların dil yetenekleri daha gelişmiştir”

Erkeklerde beynin kısımlarından olan Parietal Lob daha büyüktür. Bu kısım insanlarda matematiksel ve görsel yetenekleri kontrol eden bölgedir. Öte yandan beyinde duyguları, duygusal algıları yöneten iki kısım daha mevcuttur. Bu kısımların kadınlarda gelişmiş olması sonucunda da konuşkanlık ve dil becerilerinin daha kuvvetli olması gibi sonuçlar ortaya çıkar. Bütün bunlar ile birlikte kadınların beyinsel olarak farkındalıkları sonucunda problemleri daha kolay çözme yetenekleri de dikkat çekmektedir.

“Kadınlar için stresli ve bunaltıcı alanlarla başa çıkmak erkeklere nazaran daha kolaydır”

Kadınların bu konuda daha başarılı olması şüphesiz birçok insan tarafından kabullenilmiş bir olaydır. İstisna olarak bazı erkeklerin de bu özellikleri gelişmiş olmasına rağmen dünya geneline baktığımızda stresle başa çıkmada kadınların yetenekleri çok daha ön plandadır. Yapı gereği kadınlarda bulunan östrojen hormonu, stres altındaki kişinin sakin kalmasına yardımcı olan bir hormondur. Bu duruma daha geniş açıdan bakacak olursak, erkeklerde bulunan testesteron hormonu oksitosin hormonu ile bir araya geldiğinde ortaya daha agresif bir yapı çıkmaktadır. Fakat kadınlarda salgılanan östrojen hormonu oksitosin hormonu ile bir araya gelince daha sakin bir yapı ortaya çıkar. Dolayısıyla kadınların erkeklerden daha sakin kalmasının en önemli nedeni salgılanan hormonların farklı yapılarda olmasıdır.

“Geçmişe yönelik yaşanmışlıkların bazıları her iki cinste de beynin çalışmasını etkileyebilmektedir”

Geçmişte yaşanan iyi kötü birçok şey beynimizde yer edinmektedir. Özellikle yaşanılan zorluklar kişinin beyin fonksiyonlarını yönlendirmede oldukça etkili olmaktadır. Yapılan bir yanlışın tekrar gerçekleşmesini istemeyen beyin, fonksiyonlarını çeşitli durumlara göre ayarlamaktadır. Bunun neticesinde ise insanlar arasında farklılıklar meydana gelmektedir. Beyin özellikleri bakımından insanlar arasında her ne kadar kalıtsal olarak farklılıklar mevcut olsa da sonradan ortaya çıkabilecek bazı durumlar da farklılıklar meydana getirebilir.

“Erkeklerin beyni sonuç odaklı çalışmaktayken kadınların beyni detaylandırmaya daha eğilimlidir”

Bilinen en önemli olgulardan birisi de kadınların olaylara daha detaycı yaklaştığıdır. Meydana gelen herhangi bir olayda erkekler kısa süre içerisinde tepki verebilirken, kadınların olaya daha irdeleyici bir tavırla yaklaştığı dikkat çekmiştir. Bunun en temel nedenlerinden birisi de kadınların olaylara daha temkinli ve daha garanti bir yoldan yaklaşmasıdır. Kadınların beyniyle kıyaslandığında erkeklerin beyni daha çok olayın nasıl olduğuna değil olup olmadığına odaklıdır. Dolayısıyla da bazı zamanlarda erkekler ve kadınlar arasında beyinsel farklılıkların yol açtığı anlaşmazlıklar oluşabilmektedir.