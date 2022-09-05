Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendiriyor

Aslen Avustralyalı olan 31 yaşındaki Rodney Williamson isimli bir berber, sıradan bir saç stilisti olmaktan çok daha fazlası. Londra’da yaşayan Williamson, hizmetinin saç ve sakal kesmenin dışında müşterilerinin özel bölgelerini da kapsadığını söyledi. Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendirdiğini ifade eden Williamson girişiminin müşterileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 12:40
58 Okunma
Erkeklerin özel bölgelerindeki kılları şekillendiriyor


Londra’da yaşayan Rodney Williamson isimli bir adam berberlik mesleğine adeta yeni bir soluk getirdi. Bir müşterisinin saçlarını kestiği sırada randevuya çıkacağını söylemesi üzerine yeni girişiminin ilk hamlesini yapan Williamson, erkeklerin özel bölgelerini tıraş etmeye başladı. Erkek bakımıyla ilgili adımları umursadığını dile getiren Williamson müşterilerine ev ortamı sağlayarak onları mutlu etmek istiyor.

“RAHAT ETMELERİNİ İSTİYORUM”

2

Girişimine dair ilk adımı bir müşterisi sayesinde attığını söyleyen Williamson, “Bir müşterinin saçını kesiyordum ki o bana randevusu olduğunu ve sırtındaki tüyleri almayı unuttuğunu söyledi. Onun için yapmayı teklif ettim. Erkekler çoğunlukla sırtlarını tıraş etmemi istiyor ama birçoğunun kasık bölgesi için de hizmet veriyorum. Bu da tıpkı saç kesimi gibi! saçınızı kendiniz kesebilirsiniz, ancak başka biri sizin için yaparsa her zaman daha güzel, daha profesyonel bir görünüm elde edersiniz." dedi.

3

Müşterilerinin rahat etmesi için yoğun bir çaba gösterdiğini dile getiren Williamson, “On müşteriden dokuzu kasık bölgelerini tıraş ederken biraz fazla kan akışından dolayı bedensel tepkimeler gösteriyor. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu yüzden şimdilik hizmetlerimi sadece yanında rahat hissettiğim insanlara sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem
Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem
İngiltere’de yeni başbakan bugün belli olacak
İngiltere’de yeni başbakan bugün belli olacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim