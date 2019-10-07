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Ermeni dövüşçü, Türk rakibini boğmaya çalıştı

Rusya’da gerçekleştirilen MMA organizasyonunda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman’ı boğarak öldürmeye yeltendi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:20
Ermeni dövüşçü, Türk rakibini boğmaya çalıştı

Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi. Ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü, Türk sporcuyu boğmak istedi.

HAKEMİN UYARILARINA ALDIRMADI

Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar da dikkatlerden kaçmadı.

TÜRK SPORCUYU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Türk ve Ermeni sporcular arasındaki çekişme, tüm dünyada biliniyor. Ancak Abrahamyan tarafından yapılan bu girişim, birçok spor yorumcusu tarafından “resmen adam öldürmeye teşebbüs” olarak nitelendirildi.

Yapılan paylaşım bir çok eleştiri alırken, bazı Ermeni vatandaşlarının dahi yaşanan olaya tepki gösterdiği görüldü.

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Ermeni
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