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Ermenistan, ateşkesi ihlal etti: 4 Azerbaycan askeri şehit

Dağlık Karabağ'da ormanlık alanlarda saklanan Ermenistan güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Azerbaycan askeri şehit oldu.

13 Aralık 2020 Pazar 14:09
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Ermenistan, ateşkesi ihlal etti: 4 Azerbaycan askeri şehit

Konuya ilişkin açıklamaya göre, 10 Kasım'da imzalanan ateşkes sonrasında, Hocavend ilinin Hadrut kasabasının kuzeybatı kesimindeki ormanlık alanda Ermenistan'ın bazı silahlı güçleri kaldı.

Söz konusu Ermenistan güçleri, bölgeyi terk etmek yerine savaş mevzileri oluşturdu ve son günlerde Azerbaycanlı sivil ve askerlere karşı terör ve sabotaj eylemlerinde bulundu.

Ermenistan güçleri, Hocavend'in Sur köyünde görevli Azerbaycan askerlerine saldırı düzenleyerek 3 askeri şehit etti, 2 kişiyi ise yaraladı.

8 Aralık'ta ise Hadrut yakınlarında iletişim ekipmanları montajı yapan Azerbaycanlılara saldırı düzenleyen Ermenistan güçleri, 1 askeri şehit etti, 1 sivili ise yaraladı.

Saldırılar üzerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi bölgede operasyon düzenledi.

Ermenistan'a ateşkese uyma ve provokasyonlardan kaçınma uyarısı yapıldı.

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