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Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede düzenlenecek erken seçim öncesi istifa ettiğini duyurdu.

25 Nisan 2021 Pazar 11:26
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Paşinyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Bugün başbakanlık görevimden istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Paşinyan, Başbakanlık görevlerini geçici olarak sürdüreceğini belirtti.

Ermenistan'da, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da yaşanan hezimet sonrası siyasette tansiyon düşmemiş ve 20 Haziran'da erken seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. 

Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım." demişti.

Paşinyan’ın istifası için "muhtıra"

25 Şubat’ta Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamış, Anayasa Mahkemesine göndermişti.

10 Mart’ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığı görevine Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan'ı öneren kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a göndermişti.

Ancak Sarkisyan, bu atama önerisini içeren kararı Başbakan Paşinyan’a geri göndermişti. Paşinyan ise geri gönderilen kararı teslim almayarak, kararın Cumhurbaşkanlığında kalmasını sağlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Paşinyan
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