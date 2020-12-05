Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor

Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da protestocular, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen binlerce protestocu, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulundu.