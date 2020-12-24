Ermenistan'da Paşinyan karşıtları Başbakanlık binasını kuşattı

Başkent Erivan’da, Paşinyan karşıtı göstericiler, Bakanlar Kurulu'nun çalışmasını engellemek amacıyla Başbakanlık binasının etrafını sardı.

Güvenlik güçleri, Başbakanlık binası başta olmak üzere şehirde bulunan diğer kamu kurumlarının çevresinde önlemler aldı.

Başbakanlık binası önünde bakanların binaya giriş ve çıkışlarını engellemek isteyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Göstericiler, resmi araçların geçişini de engellemeye çalışıyor.

Ermenistan'da Paşinyan karşıtları yeniden sokağa çıktı

"Paşinyan ülkeyi çökertti"

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile savaşın devam ettiğini, sadece savaşın aktif aşamasının sona erdiğini öne sürdü.

Paşinyan’ın, Azerbaycan ile sınırları belirlemek üzere anlaşma yapacağını belirten Manukyan, "Paşinyan ülkeyi çökertti. O, suçlu ve hapiste olmak zorundadır." dedi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.