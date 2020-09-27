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Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var." dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 22:21
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Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri  Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi.

 Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var.Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var" diye konuştu.

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