Ermenistan, Karabağ hezimetinin ardından siyasi kaosta

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarısı, Ermenistan'ı karıştırdı.

Siyasi kaosa sürüklenen ülkede Başbakan Nikol Paşinyan hedef tahtasında.

Cumhurbaşkanından erken seçim çağrısı

Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın istifasının ardından Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarkisyan, Paşinyan'ın istifasını istedi, erken seçim çağrısı yaptı.

Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifasını vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Polis Teşkilatı Başkanı da görevden alındı

Azerbaycan'ın zaferi Ermenistan bürokrasisine de darbe vurdu.

Görevden alınan üst düzey yöneticilere Polis Teşkilatı Başkanı Gurgen Dallakyan da eklendi.

Başkentte tansiyon yüksek

Paşinyan’a yönelik tepkiler sokaklara da yansıyor. Ermenistan’ın başkenti Erivan’da protesto gösterileri sürüyor.

Protestocular sloganlar atarak Paşinyan’ın istifasını istedi.