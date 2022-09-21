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Erotik şakası başına bela oldu!

İskoçya'da yaşayan 25 yaşındaki Callum Carlyle isimli genç adam, Edinburgh'da ünlü bir turistik mekan olan Camera Obscura'daki bir odada kız arkadaşıyla yalnız olduğunu düşünerek ona erotik bir şaka yapmak istedi. Ancak farkında olmadığı bir şey vardı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 13:54
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Erotik şakası başına bela oldu!



Nesneleri daha büyük göstermeye yarayan optik bir illüzyon cihazının bulunduğu bir odada kız arkadaşıyla yalnız olduğunu düşünen Carlyle, onları kimsenin göremeyeceğini varsaydı ve kız arkadaşına erotik bir şaka yapmak istedi. Bunun için kemerini çözüp pantolonunu açtı ve penisini çıkarıp cihazın altına tuttu.

POLİSE BİLDİRİLDİ

Ancak ne yazık ki görüntü, içindeki bulundukları odanın ekranı yerine 15 yaşındaki kız öğrencilerin de bulunduğu bitişik bir odada başka bir ekrana yansıtıldı. Durumun bildirilmesinin ardından polisler turistik mekana çağrıldı ve Callum hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

UTANIYOR

Callum, 20 Eylül Salı günü Edinburgh Şerif Mahkemesi'nde geçekleşen duruşmada, hakkında yapılan suçlamaları kabul etti. Avukatı, görüntülerin başka bir odaya yansıtılmasının Calluum için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi ve onun da bu durumda olmaktan utandığını ve davranışının aptalca olduğunu düşündüğünü de ekledi.
 

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