Koronavirüs Londra'da can almaya devam ediyor.
Londra'da yaşayan Ersin Mehmet Soyalan koronavirüse yenik düştü.
İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 33’e ulaştı
Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:
Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil (92), Yıldıray Faik (62), Mustafa Ahmet (89), Kamil Ahmet - 87, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman (78), Güney Osman Tarzan (77), Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent (78), Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan (78), Rahme Erodğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer (79), Çetin Çetinkaya, Serdar Balı (49), Tayfun Salih , Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin (82), Hatice Yusuf Veci (85), Salise Tolgay Demirağ (74), Türker Enver (64), Hilmi Miksi, Rifat Hasan Rezvan, Hüseyin Kavaz ve Sündüz Yusuf Ramadan.