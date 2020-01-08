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Ersun Yanal sol bek problemini çözdü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, en erken şubat ayında sahalara dönecek Hasan Ali’nin verimli olamayacağını düşünüyor. Antrenmanlarda Deniz Türüç sol bekte deneniyor.

08 Ocak 2020 Çarşamba 12:55
Ersun Yanal sol bek problemini çözdü!

TFF'nin açıkladığı harcama limitleriyle birlikte transfer yapma ihtimali azalan, bu konuda gelecek yanıtı bekleyen Fenerbahçe'de teknik heyet, mevcut duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Sezon başında da alınmayan sol beki devre arasında isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal da ekonomik durum nedeniyle arayışta. Yanal, bu bölgeyi yine devşirme isimlerle kapatmak için çaba harcıyor. İlk aday ise Deniz Türüç.

DIRAR SAĞ KANADA

Asıl bölgesi sağ kanat olan Deniz, idmanlarda sol bekte deneniyor. Yanal'ın ana hedefi ise Dirar'ı yeniden sağ kanada çekmek. Tecrübeli hoca, sakatlık sürecindeki Hasan Ali'nin ise uzun vadede verimli olamayacağına inanıyor. Yanal, en iyi ihtimalle şubat başındaki Trabzon maçında sahalara dönecek Hasan Ali'yle zorlu sezonun bitmeyeceğini düşünüyor.

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Ersun Yanal
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