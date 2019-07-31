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Erzurum 4.1’lik depremle sallandı…

Erzurum'da öğlen saatlerinde meydana gelen deprem korku ve panik yarattı. Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 4.1 olarak ölçülen deprem 6.1 derinliğinde meydana geldi. Haberimizde AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
Erzurum 4.1’lik depremle sallandı…

Erzurum depremle sarsıldı, saat 12:57’de meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre mal ya da can kaybı yaşanmadı. Sabah saatlerinde Ege Denizi de 5.0’lık depremle sarsılmıştı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumDeprem
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