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Esad terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yapıyor

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Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama’nın doğusundaki bölgelere yoğun saldırıların sürdüğünü söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:55
Esad terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yapıyor
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, çatışmaların ve sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği Doğu Hama’dan yaklaşık 80 bin kişinin İdlib’in kuzeyine göç ettiği bildirdi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama’nın doğusundaki bölgelere yoğun saldırıların sürdüğünü söyledi.

Saldırılar nedeniyle sivillerin çok zor durumda kaldığını ifade eden Tosun, "Hava ve kara saldırıları nedeniyle Hama’nın doğusundaki yaklaşık 80 bin kişi İdlib’in kuzeyine doğru göç etti. Binlerce aile yaşadıkları yerleri bırakarak Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi. Saldırıların devam etmesi halinde sayının artacağını tahmin ediyoruz.'' dedi.

Tosun, göç eden ailelere ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, ilk etapta İdlib kırsalındaki Kefer Lusin’de konaklama merkezi oluşturduklarını ifade etti.

Toplam 10 bin gıda paketi hazırlayarak ailelere dağıttıklarını aktaran Tosun, şöyle devam etti:

"Sınırın sıfır noktasında çadır kuracak alan neredeyse kalmadı, saldırılar devam ederse durum daha da kötüleşecektir. Şu an aileler ağaç altlarında, yol üzerinde buldukları her yerde barınmaya çalışıyor. Son günlerde artan sağanak nedeniyle yüzlerce ailenin çadırı da sular altında kaldı. İnsanlar bombardımandan kaçarak geldikleri bölgede gıda ve ilaç sıkıntısı çekiyorlar.''

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