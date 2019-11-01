Esad’dan büyük değişim: Komşu ülke olan Türkiye’den bir düşman yaratmak istemiyorum

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Perşembe günü Suriye devlet televizyonuna röportaj verdi. Esad, devlet otoritesinin aşama aşama sağlanacağını belirtti: “Bu gelişmeyle istediğimiz şeyi tamamen başarmış olmayabiliriz. Ancak yakın gelecekte bu bölgenin tamamen özgürleştirilmesini sağlayacağımızı umuyoruz.”
BBC Türkçe’nin haberine göre; Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusuna geri dönüşünü “bu hedef doğrultusunda atılan ilk adım” olarak tanımlayan Esad, bu bölgelerde devlet otoritesi sağlanırken “sahadaki yeni gerçekliğe saygı duyulacağını” vurguladı.
2012’de Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusundan çekilmiş ve YPG bölgeyi kontrol etmeye başlamıştı.
2019’a kadar ABD desteği alan YPG, Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı öncesinde ABD askeri bölgeden çekilince, 13 Ekim’de Şam’la anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre sınırda ABD askerinin çekildiği bölgelerin kontrolü YPG’den Suriye ordusuna geçmişti.
Türkiye, ABD ve Rusya ile ayrı ayrı vardığı mutabakatlar sonucunda operasyona son verdi.
22 Ekim’de Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesiyle varılan uzlaşmaya değinen Esad, “Anlaşmayla YPG’nin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesine karar verilmesinin de Şam’ın hedefine ulaşmasında yardımcı olduğunu” söyledi.