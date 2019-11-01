Esad’dan büyük değişim: Komşu ülke olan Türkiye’den bir düşman yaratmak istemiyorum

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, perşembe günü Suriye devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nihai hedefinin "ABD askerlerinin aniden çekildiği, Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde devlet otoritesinin yeniden kurulması" olduğunu, bu sırada "sahada oluşan yeni gerçekliğe saygı duyulacağını" söyledi. Ayrıca 2011'de başlayan iç savaşın başından bu yana Esad'a muhalif silahlı grupları destekleyen ve Şam yönetimini "gayrimeşru" olarak tanımlayan Ankara için ise Suriye lideri, bugüne kadar kullandığı söylemin aksine "Komşu ülke olan Türkiye'den bir düşman yaratmak istemiyorum" dedi.