Esed bu kez de klor gazıyla saldırdı!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki sivil yerleşimlere klor gazıyla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil bölgelerini klor gazı taşıyan 3 adet karadan karaya füzeyle hedef aldı.

Gazdan etkilenen ve Sivil Savunma ekiplerince tedavi edilmek için hastaneye kaldırılan siviller taburcu oldu.

Esed güçleri bugün Duma ve Haresta ilçeleri ile Merc ve Arbin beldelerine hava ve karadan saldırdı.

Sivil Savunma kaynaklarına göre, Duma ilçesindeki topçu saldırılarında 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri, yıkılan binaların enkazından sivilleri kurtarmaya devam ediyor. Yaralananlar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

SON 2 AYDA EN AZ 315 SİVİL ÖLDÜ

Duma ilçesi Doğu Guta'daki diğer ilçe ve beldeler gibi son 2 aydır rejimin ve destekçilerinin yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil Savunma kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 14 Kasım 2017 tarihinden bu yana Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda 5'i sivil savunma görevlisi en az 315 sivil can verdi.

Öte yandan Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.