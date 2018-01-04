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Esed Doğu Guta'ya operasyon başlattı

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Suriye'de Esed rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya Rus desteğiyle düzenlediği hava saldırılarının yanı sıra karadan da operasyon başlattı.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:51
Esed Doğu Guta'ya operasyon başlattı
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ablukasında tuttuğu Doğu Guta'da muhaliflerin ilerlemesi üzerine Rusya'nın desteğiyle karadan ve havadan operasyon başlattı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejimin dünden bu yana Rusya'nın desteğiyle yaptığı hava saldırıları şiddetlenerek sürüyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, dün geceki saldırılarda ölenlerin sayısının 27'ye çıktığını bildirdi.

Öğle saatlerinde ise rejim, karadan da operasyon başlattı.

Rejimin hava ve kara saldırıları, muhaliflerin geçen hafta kuşatmaya aldığı Zırhlı Araçlar İdaresinin bulunduğu Haresta ilçesinde yoğunlaşıyor.

Şam merkeze 7 kilometre mesafedeki alanın muhaliflerce çevrelenmesi üzerine Rusya, rejime hava desteği vermeye başlamıştı.

Esed rejiminin İbrahim Debraha, Habib Yunus, Ali Dib ve Hasan Kurdi isimli 4 generalini Haresta'daki çatışmalarda kaybettiği öğrenildi.

Rejim ve muhalifler arasında bölgede çatışmalar devam ediyor.

Şam'ın doğusunda yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır ablukada tutulduğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde 5 Mayıs'ta gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak bu tarihten itibaren rejimin saldırıları artarken, ablukası da sıkılaştı.

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