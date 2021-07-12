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Esed rejimi İdlib'de sivil yerleşimlere saldırdı: 1 çocuk hayatını kaybetti

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Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk da yaralandı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
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Esed rejimi İdlib'de sivil yerleşimlere saldırdı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Hama'nın kuzeybatısındaki Curin beldesinde konuşlu rejim güçleri, İdlib'in güneyinde M4 kara yolundaki Hımeymet ve Hama'nın batı kırsalındaki Kileydin, Zekkum ve Kastun köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Saldırıda, 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralanan 2 çocuk da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Zaman zaman ihlal edilse de ateşkese büyük ölçüde uyuluyor

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son Güncelleme: 12.07.2021 16:04
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