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Esed rejimi varil bombasıyla can almayı sürdürüyor

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin geçen ay içinde düzenlediği hava saldırılarında sivillere karşı en az 613 varil bombası kullandığını açıkladı.

08 Aralık 2017 Cuma 18:06
Esed rejimi varil bombasıyla can almayı sürdürüyor
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de geçen ay sivilleri en az 613 varil bombasıyla hedef aldığını duyurdu.

SNHR'nin raporunda, rejim güçlerinin yıl başından bu yana en az 5 bin 931 varil bombası attığı belirtildi.

Raporda, rejimin ocakta en az 634, şubatta 502, martta 495, nisanda 938, mayısta 412, haziranda bin 271, temmuzda 224, ağustosta 92, eylülde 216 ve ekim ayında en az 613 varil bombası kullandığı açıklandı.

SNHR raporunda rejim güçlerinin helikopterlerinden atılan varil bombalarının en fazla Şam kırsalı, Deyrizor ve Hama illerini ve yüzde 99 oranında sivilleri hedef aldığı bilgisine yer verildi.

Mağdurların yüzde 12 ila 35'inin de kadın ve çocuk olduğu ifade edildi.

Rejimin varil bombalarını sistematik, büyük çapta ve yaygın olarak kullandığı vurgulanan raporda, insanlığa karşı suç işlendiği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda rejime silah ambargosu uygulanması gerektiğine işaret edilerek, para ve silah desteği sağlayan kişi ve kurumların da yargılanması çağrısı yapıldı.

Rapora göre, varil bombaları ilk defa İdlib ilinin Salkin ilçesine Ekim 2012'de atıldı.

Maliyeti 50 dolar, etkisi büyük

Rejim, düşük maliyet ve büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre varil, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

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