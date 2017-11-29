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'Esed rejiminin doğrudan görüşmeleri kabul etmesi gerek'

Muhalefet heyetinin sözcülerinden Ramazan, "Muhalefet heyeti hedefine ulaşmak için büyük mesafe katetti. Rejimin artık doğrudan görüşmeyi kabul etmesi gerek" dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:06
'Esed rejiminin doğrudan görüşmeleri kabul etmesi gerek'
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İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 8'incisi düzenlenen Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti sözcüsü Ahmed Ramazan, görüşmelere ortak bir tavırla ve tek çatı altında katılarak büyük mesafe katettiklerini ancak rejim heyetinden henüz ciddi bir karşılık göremediklerini söyledi.

Ramazan, Cenevre'de dün başlayan 8. tur görüşmelerle ilgili AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Muhaliflerin geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek tek bir çatı altında birleştiğine işaret eden Ramazan, "Muhaliflerin siyasi çözüme yönelik tek görüşte ve heyette birleşmesiyle rejim ve aralarında Rusların da olduğu destekçilerinin öne sürdüğü bahanelerin önü kesilmiş oldu. Çünkü rejimin siyasi çözümün önüne getirdiği engellerden ilki terör konusu, diğeri de muhaliflerin birleşememesiydi." diye konuştu.

Ramazan, rejimin bahanelerinin tükenmesi üzerine zaman kazanmak için sahada saldırıların yoğunlaştığını vurguladı.

Sözcü Ramazan, "Rejimin Cenevre görüşmelerinin ilk gününe katılmaması ve Rusların bu konuda onlara baskı yapmamasını da BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura’ya verilen sözler ve sunulan bağlılıkların yerine getirilmemesi olarak görüyoruz. Bu bizim için zaman kaybı. Bunun önüne geçebilmek için görüşmelerin doğrudan ve sürekli biçimde, duraklamadan çözüme ulaşana kadar yapılması gerekir." ifadesini kullandı.

Lozan'da anlaşmaya varılan teknik konular

Muhalefet heyeti sözcüsü Ramazan, dün Mistura ile iki toplantı yaptıklarını hatırlatarak "İlk toplantıda (temmuz ayında) Lozan'da yaptığımız teknik görüşmelerde üzerinde anlaştığımız belgeleri gözden geçirdik. Daha sonra anayasa taslağı yazımı için ve seçim düzenlenmesi için mekanizmalar hakkında konuştuk. Muhalefet heyeti olarak, geçiş sürecini yönetmek için daha önce hazırladığımız geçici anayasa örneğini sunduk." dedi.

Lozan'da üzerinde anlaşılan belgelerin, Müzakere Yüksek Komitesi ile Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlıklarıyla bilinen gruplar arasında görüşülerek hazırlandığını anımsatan Ramazan, bu belgeleri gözden geçirmek için bir komite kurduklarını ve muhalefet heyetinin ortak tutumunu yansıtan belgeler olarak BM'ye sunmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Ramazan, "Muhalefet heyeti hedefine ulaşmak için büyük mesafe katetti. Rejimin artık doğrudan görüşmeyi kabul etmesi gerek. Şu ana kadar bizler kendimize siyasi bir ortak göremiyoruz. Daha üzücü olan ise Rusya’nın rejime bu konuda baskı yapmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kürtlerin Cenevre'deki temsili

Ramazan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield'in muhalefet heyetiyle yaptığı toplantıda, SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD'nin de Cenevre görüşmelerinde katılması gerektiğine ilişkin ifadeler kullandığına yönelik iddiaların bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Biz sürekli olarak Kürtlerin Suriye toplumunun asli unsurlarından olduğunu söylüyoruz. Riyad Konferansı'nda ve müzakere heyetinde de yer alan Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bıro, dün Mistura ile olan görüşmeye katıldı. Bu konuyu (Satterfield'in gündeme getirdiği) açmak uygunsuzdur. Suriye'de insan hakları konusunda çok rahatsız edici ve ürkütücü eylemleri olan ve savaş suçu işleyenlerin temsil edilmesinden yana değiliz. Bunlar Suriye devriminin gündemine uymaz. Suriye devriminin amaçlarıyla uyumlu olmayan ya da rejim ile ilişki kurabilecek ya da ortak çıkarları olan herhangi bir taraf, kendini otomatik olarak rejimin yanında bulacaktır."

Cenevre'deki 8. tur, dün Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti ve BM temsilcisi Mistura arasındaki görüşmelerle başlamıştı.

Muhalifler dün ayrıca ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Satterfield ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alistair Burt ile birer görüşme yaptı.

Beşşar Esad rejimi heyeti ise bugün öğle saatlerinde Cenevre'ye ulaştı. Rejim heyetinin Mistura ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Muhalefet heyetinin, konakladıkları otelde kendi aralarındaki istişare toplantıları sürüyor.

Görüşmelerin, 1 Aralık'ta sona ermesi öngörülüyor.

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