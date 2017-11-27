Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da Doğu Guta bölgesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirdi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:54
Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü
banner10

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejiminin, gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere beldelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava ve topçu saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti.

Sivil savunma kaynaklarına göre, rejimin, Medyere beldesine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 2'si kadın 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 25 sivil yaralandı.

Rejimin, Duma ilçesinde bir pazar yerini hedef alan topçu saldırısında ise 7 sivil hayatını kaybetti.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan rejim güçlerinin hava saldırılarında Arbin ve Misraba'da da 2 sivil hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

SON İKİ HAFTADA ÖLÜ SAYISI 130'Ü GEÇTİ

Rejimin Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 130'u aştı.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Ateşkese rağmen Esed rejiminin, Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim