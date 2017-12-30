Esed Rejiminin Doğu Guta saldırlarında 3 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nınHaresta ve Duma ilçesi ile Hammuriye, Cisrin, Arbin ve Merc beldelerine sabah saatlerinden itibaren topçu ve havan topu saldırıları düzenledi.

Rejimin savaş uçağı ayrıca Haresta ilçesindeki sivil yerleşimlere hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin Hammuriye beldesine düzenlediği topçu saldırılarında biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirirken Hareste ilçesinde de bir sivil hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ve uluslararası toplumun Doğu Guta'daki ölümlere sessiz kalmasını fırsata çeviren rejim, 14 Kasım'dan bu yana bölgeyi yoğun bir şekilde bombalıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

ABLUKA VE SALDIRILARIN AĞIR FATURASI SİVİLLERE ÇIKIYOR

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil 5 yıldır askeri kuşatma altında yaşıyor.

Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Doğu Guta'da, rejimin abluka ve bombardımanları devam ediyor.

İnsani krizin derinleştiği bölgede 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanımlı hastanelere sevk edilmeyi bekliyor.

Hastaların çoğu çocuk ve ileri düzeyde kanserli hastalardan oluşuyor.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ile ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Rejim, son olarak çoğu kanserli çocuklardan oluşan 29 acil hastanın çıkmasına, muhaliflerin elindeki aynı sayıdaki askerinin serbest bırakılması şartıyla izin vermişti.

Kanserli çocuk ve askerlerin takası, dün akşam tamamlanmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Esed rejimine tepki göstererek, "Hasta çocukları, esirler karşılığında salıvermek, çocukların savaşta pazarlık aracı olması iyi bir anlaşma değil. Bu olmamalı. Çocukların tahliye hakkı var ve bizim de onları tahliye etme zorunluluğumuz bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.