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Eşeğe tokat atan kişiye hapis cezası verildi

Ürdün'de eşeğin yüzüne vuran kişiye bir hafta hapis cezası verildi.   

06 Aralık 2021 Pazartesi 13:02
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Eşeğe tokat atan kişiye hapis cezası verildi
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Kimliği açıklanmayan bir kişi hakkında, eşeğin yüzüne tokat attığı ve burnunu incitmesine neden olduğu için dava açıldı.

Gulf News'ün 3 Aralık tarihli haberine göre duruşmada şüpheli, iki çuval arpasını yediği için eşeğe sinirlenerek vurduğunu itiraf etti.

Zanlı ayrıca eşeğin sırtındaki tüylerin bir kısmını kestiğini de söyledi.   

Mahkeme, duruşma sonunda hayvana zulmettiği gerekçesiyle adama bir hafta hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.   

Öte yandan hayvan hakları kuruluşu Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA), mahkemenin kararını kutladı. PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Jason Baker, yayımladığı açıklamada "Hem karardan hem de işkenceyle açık ve ciddi şekilde ilgilenilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun Ürdün Krallığı'nın herhangi bir yerinde hayvanlara zulmedenlere de ders olmasını umuyoruz" dedi.   

Baker, açıklamasında "Önceden, çok uzun zaman boyunca birçok işkence vakasının ceza almadığını ve bunların durdurulmasına yönelik bilinçlendirme programlarının düzenlenmediğini görmüştük. PETA, burada günlük olarak birçok işkence vakası ihbarı alıyordu" ifadelerine de yer verdi.


 

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