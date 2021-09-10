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Eşi benzeri görülmemiş bir sapıklık olayı meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir olay yaşandı. Thomas Byron Stemen isimli şahıs kendi spermini doldurduğu şırıngayı, markette gördüğü kadına batırdı. Şahsın evinde ve arabasında yapılan aramalarda da içi sperm dolu onlarca şırınga ele geçirildi.

10 Eylül 2021 Cuma 22:53
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Eşi benzeri görülmemiş bir sapıklık olayı meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde eşi benzeri görülmemiş bir sapıklık olayı meydana geldi. Maryland eyaletindeki bir markete giden Thomas Byron Stemen isimli şahıs, elindeki sperm dolu şırıngayı bir kadına batırdı. Kadının şikayetiyle harekete geçen polis, şahsın aynı işlemi başka kadınlara da yaptığını tespit etti.

"ARI SOKMASI GİBİ DEĞİL Mİ"

51 yaşındaki Thomas Byron Stemen isimli kişi, içine kendi spermini doldurduğu şırıngayı yanına alarak markete gitti. O sırada alışveriş yapan Katie Peters isimli kadına yaklaşan Stemen, şırıngayı kadına batırarak, "Arı sokması gibi hissettin değil mi?" dedi. O sırada alışveriş arabasını iade eden ve neye uğradığı şaşıran Peters, durumu ailesine ve polise haber vermesinin ardından ekipler harekete geçti.

Saldırganın yerini tespit ederek evinde ve arabasında arama yapan polis, içerisinde Stemen'in spermi bulunan onlarca şırınga bulduklarını ve olayın Stemen'In ilk saldırısı olmadığını açıkladı. Stemen tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Stemen hakkında daha önce de arama emri çıkarıldığı, 2013 yılında ise aile içi şiddet davasında yargılandığı ifade edildi.

"O İĞNEDE HER ŞEY OLABİLİR"

Talihsiz kadın olayla ilgili "Eve gidiyordum ve gerçekten çok acıtmaya başladı. Oğlumu arayıp 'Bir sorun yok, umarım bir şey olmaz. Umarım eve gelirim, seni seviyorum' dedim. O iğnede ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Fare zehri olabilir, HIV, o iğnede ne var bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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