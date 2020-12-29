Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
13'ü yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Eşi ölen kuğu tren seferlerini aksattı

Almanya'da hızlı tren hattındaki yüksek gerilim hattına takılan kuğu öldü. Raylardan ayrılmak istemeyen eşi ise tren seferlerinin aksamasına neden oldu.

29 Aralık 2020 Salı 15:18
520 Okunma
Eşi ölen kuğu tren seferlerini aksattı

Almanya’nın Kassel ilçesi yakınlarında bir kuğu yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp öldü. Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi raylara tüneyip kalkmak istemeyince tren seferleri aksadı.

Kassel-Göttingen seferini yapan 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığı belirtildi. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırdı. Raylara tüneyip eşini bekleyen kuğu ise Fulda Nehri'ne bırakıldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti
Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz aşı vuruldu
Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz aşı vuruldu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim