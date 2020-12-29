Almanya’nın Kassel ilçesi yakınlarında bir kuğu yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp öldü. Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi raylara tüneyip kalkmak istemeyince tren seferleri aksadı.
Kassel-Göttingen seferini yapan 23 trenin 50 dakika kadar rötar yaptığı belirtildi. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan ölü kuğuyu kaldırdı. Raylara tüneyip eşini bekleyen kuğu ise Fulda Nehri'ne bırakıldı.
Eşi ölen kuğu tren seferlerini aksattı
Almanya'da hızlı tren hattındaki yüksek gerilim hattına takılan kuğu öldü. Raylardan ayrılmak istemeyen eşi ise tren seferlerinin aksamasına neden oldu.
29 Aralık 2020 Salı 15:18
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Almanya’nın Kassel ilçesi yakınlarında bir kuğu yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp öldü. Kazanın ardından, ölen kuğunun eşi raylara tüneyip kalkmak istemeyince tren seferleri aksadı.