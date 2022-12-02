Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Kenya’da orduda görevli olan bir subay uzun süren görevinin ardından eşine haber vermeden döndü ve evine gitti. Eşine sürpriz yapmak isteyen adam yatak odasından gelen seslerin üzerine o bölüme yöneldi. Eşini ve sevgilisini aynı ayakta cinsel ilişkiye girerken yakalayan adam büyük bir şok yaşadı. Subay olan o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

DAKİKALARCA DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP YALVARDILAR

Subay olan eş tarafından kaydedilen görüntülerde adamın elinde bir kemer tuttuğu dikkatleri çekti. Havluyla çıplak bedenini örten kadın dizlerinin üzerine çökerek dakikalarca yalvardı.Elinde kemerle etrafa bağırmaya devam eden eş ise ikiliden bir açıklama beklediğini söyledi.