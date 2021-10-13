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Eşini kobra kiralayıp öldürdü

Hindistan'da geçtiğimiz yıl kobra yılanının ısırması sonucu hayatını kaybeden Ulthra Kumar'ın ölümüne eşinin neden olduğu belirlendi. Yakalanan Ulthra'nın eşi Sooraj Kumar'a iki kez müebbet hapis cezası verildi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 16:41
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Eşini kobra kiralayıp öldürdü
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Hindistan'da geçtiğimiz yıl kobra yılanının ısırması sonucu hayatını kaybeden Ulthra Kumar'ın ölümüne eşinin neden olduğu mahkeme tarafından belirlendi. Yakalanan eşi Sooraj Kumar'a iki kez müebbet hapis cezası verildi.

Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki Ulthra Kumar'ın geçtiğimiz yıl yatağında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Ulthra'nın ölümünün ardından eşi Sooraj Kumar gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kobra yılanı ısırığı yüzünden öldüğü anlaşılan genç kadının daha önce de Russel engereği adlı tehlikeli bir yılan tarafından ısırıldığı tespit edildi.

Art arda yaşanan yılan ısırığı vakalarının ardından soruşturmayı derinleştiren polis incelemeyi Ulthra'nın eşi ve ailesi üzerine yoğunlaştırdı.

Sooraj'ın davranışlarından şüphelenen polis, yılanları serbest bırakanın Ulthra'nın eşi Sooraj olduğunu tespit etti. Daha sonra polis, yılanları Sooraj'a ulaştıran kişiyi de tespit etti. Yılanları Sooraj'a kendisinin temin ettiğini söyleyen kişi de itirafları sonrası tutuklandı.

Öte yandan, Hindistan'da yaşanan olay, savcılık tarafından oldukça nadir görülen bir vaka olarak adlandırıldı. Savcılık, sanıklara ölüm cezası talep ederken yargıç ise Sooraj'a iki kez ömür boyu hapis cezası ve 500 bin Rupi (yaklaşık 600 bin TL) para cezası verdi.

KOBRAYI KİRALAMIŞ
 

Yürütülen soruşturmanın ardından daha önce de, Mart 2020’de Sooraj’ın bir engerek yılanı alıp eşini ısırmasını sağladığı fakat kadının hayatta kaldığı öğrenilmişti.

Sooraj’ın bu son denemesinde başka bir satıcıdan zehirli bir Hint kobrasını bin 300 dolara (yaklaşık 11 bin 700 TL) kiraladığı ve internette yılan ısırıklarıyla ilgili geniş bir araştırma yaptıktan sonra kadın uyurken üzerine fırlattığı vurgulanmıştı.

Gece yarısına kadar eşinin yanında kalan adam, sabah işe gitmek için evden ayrılırken, kadının cansız bedeni ise yanında bir kobrayla ailesi tarafından yatağında bulunmuştu.

Bölgede 15 yıldır yılan ısırmasına rastlanmadığını söyleyen adli makamlar, eşini öldüren adamın en ufak bir pişmanlık göstermediği ve en yüksek cezaya çarptırılması gerektiğini belirtmişti.

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