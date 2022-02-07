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Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da dehşete düşürün bir olay yaşandı. Ülkenin Huzistan eyaletinde bir kişi elinde kesik bir başla poz vererek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İnfiale neden olan görüntüler İran gündemine bomba gibi düştü. Kesik başın ise şahsın eşine ait olduğu bildirildi. Talihsiz kadını öldüren katil koca ve suç ortağı kardeşi tutuklandı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:48
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Eşinin kafasını kesip poz verdi
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İran'ın Huzistan eyaletinde bir kişi, elinde karısının kesik başıyla poz verip o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 17 yaşındaki eşinin başını kesen katil koca ve suç ortağı kardeşi yerel polis tarafından tutuklandı. Görüntülerin yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı. Öte yandan talihsiz kadının, koca şiddetinden Türkiye'ye kaçtığı ama katil kocanın onu bulduğu ve İran'a geri götürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE'YE KAÇMIŞTI

Kocası tarafından vahşice katledilen 17 yaşındaki kadının, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtığı ancak cani adamın kadını Türkiye’de bularak İran’a geri götürdüğü ve erkek kardeşinin yardımıyla kafasını kestiği öğrenildi.

KADININ GÖVDESİ EVDE BULUNDU!

İran haber sitesi Rokna’ya dayandırılan haberde, olaydan sonra katil koca ve suç ortağı kardeşinin yerel polis tarafından tutuklandığı bildirildi. Öte yandan polisin, öldürülen kadının gövdesini de evinde bulduğu ifade edildi.

Huzistan Eyaleti Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."

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