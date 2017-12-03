Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Eski ABD Başkanı Obama Paris'te

Eski ABD Başkanı Obam, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

03 Aralık 2017 Pazar 11:05
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te
banner10

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Paris temasları çerçevesinde seçim döneminde büyük destek verdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'e dün akşam gelen Obama, önce Paris Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile görüştü. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele konularında gerçekleştiği belirtilen görüşmeye dair Hidalgo, küresel ısınma ile mücadele eden şehirler ağı C40 ve Obama Foundation arasında konuyla ilgili yakın iş birliği üzerinde sözleştikleri bilgisini paylaştı.

Barack Obama daha sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Cumhurbaşkanı Macron ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, ziyaret hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki liderin, Obama'nın görevden ayrılmasından sonra ilk kez bir araya geldikleri belirtilirken, görüşmenin, "özel bir çerçevede" gerçekleştiği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Obama, daha sonra Fransa'nın bir önceki cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştü. Europe 1 radyosu, aynı dönemde görev yapan Obama ve Hollande'ın uluslararası siyaset, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında görüş alışverişinde bulunduğunu, aynı zamanda kurucusu oldukları vakıflar arasında iş birliğine yönelik temasların gündeme geldiğini duyurdu.

Çıktığı dünya turunda Asya ve Ortadoğu'da bir çok konferans veren Obama, turun son durağı olan Paris'te reklam ve tanıtım endüstrisi aktörleri tarafından kurulan Napoleons Vakfının düzenlediği bir konferansta konuşacak. 2015'te kurulan ve 3 bine yakın üyesi bulunan Napoleons Vakfı, yılda iki kez Fransa ve dünya gündeminin değerlendirildiği konferanslar düzenliyor. Napoleons, François Hollande'ın görev süresinin sona erişinden sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıkıp konuşma yaptığı vakıf olarak gündeme gelmişti.

Le Canard Enchaine gazetesi, vakfın konferansa katılımı karşılığında Obama'ya 400 bin avro ödediğini yazdı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı
Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim