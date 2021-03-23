Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden UFO itirafı

ABD'de bir dönem Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe'den itiraf gibi bir UFO açıklaması geldi.



UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde.



Hürriyet'te yer alan bilgilere göre eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar geldi.



Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürdü.

Söz konusu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirten Ratcliffe, bu görüntülerden bazılarının yayınlandığının altını çizdi.



Fox News'a konuşan Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görüntü var" dedi.

30 Aralık 2020'de imzalanan karar kapsamında Savunma Bakanlığı Pentagon ve istihbarat birimlerinin UFO'lar ile ilgili tüm bildiklerini 180 gün içinde açıklaması istenmişti.



Söz konusu karar kapsamında basında 'UFO raporları' olarak da anılan belgelerin Haziran 2021 itibari ile kamuoyu ile paylaşılması gerekecek.



PENTAGON, UFO DEPARTMANI KURMUŞTU



Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.