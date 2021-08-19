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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden eski Cumhurbaşkanı Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmak zorunda kaldım" dedi. Gani, ayrılırken yanına yüklü miktarda para aldığı iddialarını da yalanladı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 09:00
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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den ilk açıklama

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk eden eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını" belirtti.

Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Gani, Facebook'tan yayınladığı video mesajıyla ülkeden ayrılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gani, BAE'de olduğunu doğrulayarak, "Kan dökülmesini önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Felaketin önlenmesi için BAE'deyim. Afganistan halkının gerçek İslami ve ulusal başarılarını elde etmek ve Afganların adaleti için çalışmalarıma geri dönebilmek için istişare halindeyim" dedi.

Kabil'de kalması halinde şiddet olaylarına şahit olmak zorunda kalacağına işaret eden Gani, ayrılışının detaylarını bilmeyenlerin kendisini yargılayamayacağını kaydetti.

 "YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA AYRILDI" İDDİALARINI YALANLADI

Gani, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği Sözcüsü Nikita İşçenko'nun kendisinin ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para aldığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Rus diplomatın iddialarının "yersiz" olduğu yorumunu yapan Gani, "Tamamen yalan ve yersiz. Bu, BAE gümrüğüyle kanıtlanabilir. Ayakkabılarımı değiştirecek zaman bile bulamadım. Güvenlik görevlileri devletin başı olarak çok acil bir tehdit olduğu için ayrılmamı istediler" diye konuştu.

Gani, Afgan hükümetinin Taliban'la görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının "kendi hataları" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Taliban'a barışçıl yollarla iktidarı devretmek istediğini ancak kendi isteği dışında Afganistan'dan çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanEşref Gani
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