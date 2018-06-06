Eski Başbakan Isakov yolsuzluktan gözaltında

Kırgızistan'da eski Başbakan Sapar İsakov, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ülkede siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi Savcısı, İsakov'un gözaltına alınması için mahkemeye başvurdu.

Savcının talebini değerlendiren Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi, İsakov'un 2 ay süreyle Milli Güvenlik Devlet Komitesi cezaevinde gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Güvenlik görevlilerin eşliğinde duruşma salonundan çıkarılan İsakov, mahkeme salonu önünde bekleyen gazetecilere mahkeme kararını, "adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

İsakov, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde cumhurbaşkanlığı dış ilişkilerden sorumlu bölüm başkanlığı görevindeyken, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunu yenileme projesini yabancı bir şirketin üstlenmesini sağlamak için siyasi nüfuzunu kullanmakla suçlanıyor.

Bu yılın ocak ayında Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunda nedeni henüz tespit edilemeyen bir arıza çıkmış, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün boyunca sıcak su ve ısınma hizmeti verilememişti.

Arızanın ardından harekete geçen Milli Güvenlik Devlet Komitesinin başlattığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kurumun yöneticileri ve üst düzey yetkililerinin yanı sıra Enerji Holdingin Eski Başkanı Aybek Kaliyev ve eski Bişkek Belediye Başkanı Kubanıçbek Kulmatov gözaltına alındı.

Kurumun yenileme çalışmaları, Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık kredi ile yine bir Çin şirketi tarafından tamamlanmıştı.