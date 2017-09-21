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Eski Başbakan, saldırıya uğradı

Avustralya'da eski Başbakan Abbott, Tazmanya eyaletinde kaldığı otele giderken eş cinsel evliliklerin yasallaşmasını isteyen bir kişinin saldırasına uğradı. Abbott saldırıda hafif yaralandı...

21 Eylül 2017 Perşembe 15:48
Eski Başbakan, saldırıya uğradı

Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott’un, Tazmanya eyaletinde uğradığı saldırıda hafif yaralandığı bildirildi.

Avustralya’da eş cinsel evliklerin yasallaşması için düzenlenen mektupla halk oylamasında "hayır" oyu kullanacağını açıklayan Abbott, Tazmanya eyaletinde kaldığı otele giderken eş cinsel evliliklerin yasallaşmasını isteyen bir kişinin saldırasına uğradı.

Abbott, 2GB radyosuna yaptığı açıklamada, oteline geri dönerken üstünde "evet" yazılı tişört giyen bir erkeğin elini sıkmak bahanesiyle kendisine yaklaştığını belirtti.

"Bana kafa attı, tutturamadı ama yine de dudağımdan yaralandım. Dudağım biraz şişti. Bu, oylamanın ne kadar çirkinleştiğinin bir göstergesidir." diyen Abbot, saldırganın daha sonra küfrederek kaçtığını söyledi.

Eski Başbakan ve iktidardaki Liberal Parti milletvekili Abbott, hükümetin geçen ay aldığı mektupla oy kararının ardından Avustralyalılara çağrıda bulunarak "hayır" oyu kullanmalarını istemiş, "Eş cinsel evliliklerden hoşlanmıyorsanız 'hayır' oyu verin. İfade ve inanç özgürlüğü konusunda endişeleniyorsanız 'hayır' oyu kullanın." ifadelerini kullanmıştı.

Federal hükümet, eş cinsel evliliklerin yasallaşması için halkın konu hakkında görüşlerini almak üzere mektupla oy kullanmaya karar vermişti. Avustralyalılar, 12 Eylül-7 Kasım tarihlerinde evlerine gönderilen formları doldurarak eş cinsel evlilik konusundaki görüşlerini belirtecek. Sonuçların 25 Kasım’da ilan edilmesi bekleniyor.

Mektup oylarının yasal bağlayıcılığı bulunmuyor ancak halkın bu yönde tercih yapması durumunda hükümet, Avustralya Evlilik Yasasının değişmesi teklifini meclise sunacak.

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