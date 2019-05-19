Eski CIA ajanına casusluktan 20 yıl hapis cezası

62 yaşındaki Mallory, geçen yıl Haziran ayında yapılan ve iki hafta süren yargılamasında casusluk yapmaktan suçlu bulunmuştu. Akıcı bir şekilde Çince konuşan Mallory’nin üst düzey güvenlik yetkisi bulunduğu ve hassas belgelere erişimi olduğu açıklandı.

Mallory, askeri sırları 25 bin dolara satmaktan suçlu bulunmuştu. Mallory, yargılanma sırasında kanıt olarak gösterilen videoda gittiği bir postanede gizli belgeleri tarayıp, bir dijital hafıza kartına kopyalarken görülüyordu.

Adalet Bakanlığı Mallory’nin ayrıca, Çin ajanıyla buluşmak için Mart ve Nisan 2017’de Şangay’a seyahat ettiğini açıkladı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Savcı Zachary Terwilliger “Mallory, ülkemizi büyük bir riske atmakla kalmadı, aynı zamanda ulusal savunmamız için kendi güvenliğini riske sokan insanların yaşamını tehlikeye attı” dedi.

Savcı ayrıca, “Bu dava, halkın güvenine ihanet edip, ulusal güvenliğimizi riske sokmayı düşünen herkese bir mesaj göndermeli” diye konuştu.