Eski güzellik kraliçesi sıhhiyeci oldu

Orduda sıhhiyeci olarak görev yapan Evgenia Prokopenko Putin'e diyecek hiçbir sözü olmadığını söyledi ve ''Söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir.'' diyerek Rus lider için bir kurşun sakladığını ekledi.

MAKYAJ ÇANTASI HEP YANINDA

Eski güzellik kraliçesi her zaman makyaj çantasını yanında taşıdığını da ifadelerine ekledi. Prokopenko, "Nasıl bir sığınakta olduğum farketmeksizin her zaman içinde ayna ve parfüm olan bir makyaj çantasını askeri çantamın içinde taşıyorum" diye açıkladı.

ELBİSE VE TOPUKLULARI VARDI

Sivil hayatıyla askeri yaşamı arasında çok büyük farklar olduğunu söyleyen Prokopenko, sivil hayatında kendi işi olduğunu, iş kıyafetlerinin ise elbise ve topuklular olduğunu aktardı. Şimdi ise kaba askeri kıyafetler ve kask taktığını söyledi.

ÖN CEPHELERDE ÇALIŞIYOR

Evgenia Prokopenko, çatışma bölgelerinde çalıştığını, ön cephede olduğunu ve kırmızı bölgelerden yaralıları tahliye ederek ilk yardım sağladıklarını söyledi.

''İNANAMAZDIM''

''Altı ay önce biri bana bunları söyleseydi inanmazdım.'' diyen genç kadın, şimdi hendek siperlerde ve bodrumlarda uyuduğunu, ateş altındayken insan kurtardığını ve altı ay öncesine göre hayatının dramatik bir şekilde değiştiğini anlattı.

UYUM SAĞLAYABİLİYOR

Kharkiv ve Kiev'de yaşayan güzel, hem savaş hem de barış zamanlarında hayatının her iki tarafına da uyum sağlayabildiğini sözlerine ekledi.

''DİŞLERİNİZİ SIKIP GEREKENİ YAPIYORSUNUZ''

Bu zorlu süreçte cephe arkadaşlarının ölümünü gördüğünü anlatan eski kraliçe, "Cephe arkadaşınızın ölümü ya da yaralanması gibi zorlu şeyler yaşandığında mecburen dişlerinizi sıkıp gerekeni yapıyorsunuz" diye anlattı.