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Eski kocasını öldürtmek için iki kez kiralık tatil tuttu

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde eski kocasını öldürmek için ikinci kez kiralık katil tutan kadın tutuklandı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:37
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Eski kocasını öldürtmek için iki kez kiralık tatil tuttu

Boşandıktan sonra çocuklarının velayetini kimin alacağına dair açılan dava sırasında eski kocasıyla büyük sorun yaşayan çocuk doktoru Dr. Stephanie Russell (52), ikinci denemede ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) bir ajanına ‘çattı.’

Kimliğini gizleyen ajanla 7 bin dolara (111 bin 326 lira) anlaşan Russell, çarşamba günü 3 bin 500 doları (55 bin 663 lira) teslim etti. Paranın diğer yarısını da ‘işi bitirince’ ödeceğini söyledi.

Russell’ın kim olduğundan habersiz anlaştığı ‘sahte kiralık katil’ onu polise teslim etti. Tutuklanan Russell’ın 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı açıklandı.

2020’deki velayet davasında kayda geçen mahkeme kayıtlarına göre bu Russell’ın ilk denemesi değildi. İki çocuğun velayetini almak isteyen Russell davayı kaybetmişti. Eski kocasının avukatı, Russell’ın Mayıs 2018’de de müvekkilini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu ancak başarılı olamadığını söylemişti.

Russell’ın avukatı bunu reddetmişti. Delil bulunamadığı için soruşturma açılmamıştı. Russell tutuklanınca daha önce de eski kocasını öldürtmek istediğini itiraf etti.

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