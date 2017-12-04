Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105174
ALTIN
159.506
DOLAR
3.8885
STERLİN
5.2583
EURO
4.6049
Mutlu olmak için bunları sakın söylemeyin!
Mutlu olmak için bunları sakın...
Örgü örmenin faydaları!
Örgü örün depresyondan kurtulun!
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Bedenin kışa hazır mı?
Bedenin kışa hazır mı?

Eski Programcı Bush: Trump o sözleri gerçekten söyledi

New York Times'a konuyla ilgili makale yazan Bush, Trump'ın  'Hollywood Access' programında kaydedilen ses kaydının kendisine ait olmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 18:20
Eski Programcı Bush: Trump o sözleri gerçekten söyledi
banner10

ABD'de etkili kişilerin adının karıştığı cinsel taciz skandalları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki eski bir cinsel taciz hikayesi yeniden gündeme geldi. NBC televizyonu eski programcısı Billy Bush, Trump'ın 2005'teki ses kaydında duyulan 'Kadınları cinsel organlarından kavrayabilirsin' sözlerini gerçekten söylediğini belirtti.

New York Times'a konuyla ilgili makale yazan Bush, Trump'ın  'Hollywood Access' programında kaydedilen ses kaydının kendisine ait olmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Bush'un eski programında kaydedilen ses kaydı geçen sene Washington Post tarafından yayınlanmıştı. Trump da  ABD Başkanlık seçimlerinden bir ay önce ortaya çıkan ses kaydındaki sözlerini 'soyunma odası muhabbeti' olarak nitelemiş ve özür dilemişti.

Ses kaydında kullandığı kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler Trump'ı seçim öncesi oldukça zorlamıştı.

​'ABD'NİN EN YÜKSEK REYTİNGLİ BOŞ KONUŞANINDAN GELEN VARSAYIMSAL BİR BOŞ LAF OLDUĞUNDAN EMİN OLUP GÜLDÜK'

Bush makalede kendisinin ve diğer 7 kişinin 'bir stand-up gösterisi dinlediklerine kendilerini inandırdıklarını' yazarak "O bunu söyledi. Kadınları cinsel organlarından (argosu) kavrayabilirsin. Tabii ki bunu söyledi ve biz bunun ABD'nin en yüksek reytingli boş konuşanından gelen varsayımsal bir boş laf olduğundan emin olarak güldük" dedi.

Ancak Bush Trump'ı cinsel tacizle suçlayan 20 kadar kadının ifadelerini okuduktan sonra konuyu daha iyi anladığını savundu.

Bush makalede "Başkan Trump şu anda bazı tarih revizyonlarına izin veriyor, müttefiklerine kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını söylediği belirtiliyor. Bu benim bam telime bastı" ifadelerine yer verdi.

Trump kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarını reddetmiş ve suçlayanları dava açmakla tehdit etmişti.

Eski ABD Başkanı Goerge H.W. Bush'un yeğeni olan Billy Bush ses kaydının ortaya çıkmasından sonra NBC'nin 'Today' programındaki işini kaybetmişti.

banner22
Son Güncelleme: 04.12.2017 18:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
DHKP-C'liler tutuklu yargılanacak
DHKP-C'liler tutuklu yargılanacak
Suriye'de yeraltı sığınağı inşa etme önerisi
Suriye'de yeraltı sığınağı inşa etme önerisi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim