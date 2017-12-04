Eski Programcı Bush: Trump o sözleri gerçekten söyledi

ABD'de etkili kişilerin adının karıştığı cinsel taciz skandalları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki eski bir cinsel taciz hikayesi yeniden gündeme geldi. NBC televizyonu eski programcısı Billy Bush, Trump'ın 2005'teki ses kaydında duyulan 'Kadınları cinsel organlarından kavrayabilirsin' sözlerini gerçekten söylediğini belirtti.

New York Times'a konuyla ilgili makale yazan Bush, Trump'ın 'Hollywood Access' programında kaydedilen ses kaydının kendisine ait olmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Bush'un eski programında kaydedilen ses kaydı geçen sene Washington Post tarafından yayınlanmıştı. Trump da ABD Başkanlık seçimlerinden bir ay önce ortaya çıkan ses kaydındaki sözlerini 'soyunma odası muhabbeti' olarak nitelemiş ve özür dilemişti.

Ses kaydında kullandığı kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler Trump'ı seçim öncesi oldukça zorlamıştı.

​'ABD'NİN EN YÜKSEK REYTİNGLİ BOŞ KONUŞANINDAN GELEN VARSAYIMSAL BİR BOŞ LAF OLDUĞUNDAN EMİN OLUP GÜLDÜK'

Bush makalede kendisinin ve diğer 7 kişinin 'bir stand-up gösterisi dinlediklerine kendilerini inandırdıklarını' yazarak "O bunu söyledi. Kadınları cinsel organlarından (argosu) kavrayabilirsin. Tabii ki bunu söyledi ve biz bunun ABD'nin en yüksek reytingli boş konuşanından gelen varsayımsal bir boş laf olduğundan emin olarak güldük" dedi.

Ancak Bush Trump'ı cinsel tacizle suçlayan 20 kadar kadının ifadelerini okuduktan sonra konuyu daha iyi anladığını savundu.

Bush makalede "Başkan Trump şu anda bazı tarih revizyonlarına izin veriyor, müttefiklerine kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını söylediği belirtiliyor. Bu benim bam telime bastı" ifadelerine yer verdi.

Trump kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarını reddetmiş ve suçlayanları dava açmakla tehdit etmişti.

Eski ABD Başkanı Goerge H.W. Bush'un yeğeni olan Billy Bush ses kaydının ortaya çıkmasından sonra NBC'nin 'Today' programındaki işini kaybetmişti.